Çorum’daki KYK yurdunda 6 öğrenci asansörde mahsur kaldı. Aydın'da 1 öğrenci ölmüştü

Aydın’da KYK yurdundaki asansör faciasından sonra bir faciada Çorum’da yaşanacaktı. Çorum’daki KYK yurdunda 6 öğrenci asansörde mahsur kaldı.

KAYNAK: ANKA
Çorum’daki KYK yurdunda 6 öğrenci asansörde mahsur kaldı. Aydın'da 1 öğrenci ölmüştü

Aydın'da KYK yurdunda üniversite öğrencisi Zeren Ertaş’ın yaşamını yitirmesine neden olan asansör kazasının ardından Çorum Mimarsinan Mahallesi’nde bulunan KYK İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdu’ndaki asansör dün akşam saatlerinde arızalandı.

Arızalanan asansörde 6 öğrenci mahsur kaldı.

Mahsur kalan öğrenciler yurt görevlileri tarafından kurtarıldı. Asansörde kalan öğrencilerin fenalık geçirmesi üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi ve ilk müdahaleleri yapıldı.

Öğrenciler yurt görevlileri tarafından kurtarılırken, yurt bahçesinde toplanan yüzlerce öğrenci olayı protesto etti.

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“SUSMA SIRA SANA GELECEK”

Öğrenciler, 'susma sıra sana gelecek', 'yönetim istifa' sloganları attı. Olay sonrasında Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar yurda giderek incelemelerde bulundu. Öğrencileri sakinleştirmeye çalışan Çağlar, "Asansör işini bu hafta hep birlikte çözeriz. Yarından itibaren buradayız" dedi.

ASANSÖRÜN ARIZASI İLK DEĞİL

Yurtta kalan öğrenciler, KYK İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdu’nda asansörün geçtiğimiz haftalarda da sık sık arızalandığını belirterek, duruma tepki gösterdikleri için haklarında tutanak tutulduğunu ifade ettiler.

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