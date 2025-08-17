Çorumlu gençlerin Samsun’daki tatili felakete döndü! Denizde 1 kişi aranıyor

Kaynak: DHA
Çorum’dan Samsun’a denize girmek için gelen 3 arkadaştan Haşim Arıcı boğularak öldü, Salih Samet Kiraz kayboldu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'dan 3 arkadaş denize girmek için Samsun'a geldi. Arkadaşlardan Haşim Arıcı (18) ve Salih Samet Kiraz (17) Karadeniz'in azgın sularında kayboldu.

Haşim Arıcı'nın cansız bedeni sahile vurdu. Arıcı'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Kayıp olan Salih Samet Kiraz'ı bulmak için denize girdikleri bölgeye Samsun Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ekipleri, dalgıç polisler ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp Salih Samet Kiraz'ı bulmak için denizde arama çalışmalarını sürdürüyor.

aw519400-01.jpg

aw519400-03.jpg

aw519400-05.jpg

aw519400-06.jpg

aw519400-07.jpg

aw519400-08.jpg

