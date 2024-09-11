Çorum'un Alaca ilçesinde motosiklet ticari aracın altına girdi: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çorum'un Alaca ilçesinde motosiklet ticari aracın altına girdi: 2 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kardeş yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Enes D. (18) yönetimindeki 19 AAB 858 plakalı motosiklet, Cengizhan Mahallesi Yaprak Sokak'tan Ankara Caddesi'ne çıkışta çalışan Leyla Ş. (62) yönetimindeki 19 ADZ 278 plakalı otomobile çarpmak için manevra yaptı. Bu sırada Enes D., motosikletin kontrolünü elinde bulundurarak devrildi ve park halinde bulunan 19 HK 396 plakalı ticari araçla cadde üzerinde sürüklenerek girdi.

Kazada motosiklet sürücüsü Enes D. ve motosiklette yolcu olarak bulunan kardeşi Hasan D. (15) yaralandı. Olayın görülmesi üzerine ihbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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