Counter Strike'ın yeni sürümü mü geliyor

Çok oyunculu oyunlarına imza atan Valve, çok yakında en çok sevilen oyunlardan biri olan Counter Strike ile ilgili ilginç bir duyuru yapabilir.

E-spor yapımlarına yakın kaynakları ile bilinen Richard Lewis, Twitter üzerinden Valve’un yeni bir Counter-Strike yapımı üzerinde çalıştığını doğruladı. Firmanın en yeni oyun motoru olan Source 2 ile geliştirilen yapımın Counter-Strike 2 ismiyle tanıtılacağı da gelen bilgiler arasında olarak yer aldı.

Lewis’a göre Valve, yeni CS oyununda 128 tik sunucularına yer vererek daha keyifli bir oynanış sunacak. Ayrıca oyunun rekabetçi eşleştirme sisteminde de ciddi iyileştirmeler sunması bekleniyor. Lewis’ın iddiaları, yeni Nvidia sürücülerinde ortaya çıkan CS: GO2 iddialarını da doğrular nitelikte olarak yorumlandı.

Lewis’a göre Valve, Counter Strike 2’nin ilk beta sürümünü mart sonunda veya nisan başında yayınlayacak.