Counter Strike 2 çıktı

Valve, Counter-Strike 2'yi yayınladı. Oyuna ait tüm detaylar belli oldu. Bazı görseller yayınlandı.

Counter Strike 2 çıktı

Counter-Strike: Global Offensive’in (CS:GO) çıkışının üzerinden 10 yılı aşkın bir zaman geçmişti.

Valve’nin CS oyununun beta sürümü mart ayıda yayınlamıştı.

Şirketin uzun süren bekleyişin ardından duyurduğu Counter-Strike 2, bugün resmen çıkış yaptı.

YENİ COUNTER STRİKE 2'DE NELER VAR

Oyununda, görsel kalite artırıldı ve artık yeni oyun motoru Source 2'ye geçildi.

Yeni CS, daha gelişmiş bir sunucu bağlantısı desteğiyle geldi ve böylelikle gecikme düşürüldü.

Source 2 motorunun kullanıldığı oyunda iyileştirilmiş haritalar karşımıza çıkacak. Ayrıca, Source 2'nin yardımıyla gerçekçi ışıklandırmalar ve yansımalar da oyunda yer alacak.

Oyuncular, CS:GO'daki tüm envanterini CS2'ye aktarabilecek. Bu ögeler, Source 2'nin ışıklandırma ve materyal geliştirmeleriyle çok daha güzel görünecek.

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