COVID-19 döneminde kesilen para cezalarının bir kısmı geri ödenecek

Avusturya’nın Aşağı Avusturya eyaletinde merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) hükümeti, COVID-19 ile mücadele tedbirlerine uyulmadığı için kesilen para cezalarının bir kısmını geri ödeyecek.

COVID-19 döneminde kesilen para cezalarının bir kısmı geri ödenecek

Aşağı Avusturya Eyalet Başkanı Johanna Mikl-Leitner, basına yaptığı açıklamada, salgın sürecine ilişkin yaklaşık 31 milyon euroluk bir fon oluşturulduğunu ifade etti.

Mikl-Leitner, söz konusu fonun salgın sürecinde psikolojik sorunlar yaşayan kişilerin tedavisi, "Uzun COVID-19 Sendromundan muzdarip" hastaların hayata yeniden katılımı gibi virüsün yol açtığı sorunların giderilmesi için oluşturulduğunu söyledi.

Fon kapsamında aşırı sağcı partinin hükümet programına eklediği, salgınla mücadele kapsamında hayata geçirilen tedbirlere uyulmadığı için kesilen bazı para cezalarının da iade edileceği bilgisini paylaşan Mikl-Leitner, bu kapsamda Aşağı Avusturya eyaletinde 700 kişiye yaklaşık 200 bin euro geri ödeme yapılacağını, bunun da oluşturulan fonun yüzde 0,7’sine tekabül ettiğini anlattı.

Mikl-Leitner, fonun 25 Mayıs’ta eyalet meclisinde görüşüldükten sonra yürürlüğe gireceğini, ilk ödemelerin yazın yapılacağını belirtti.

Aşırı sağcılarla koalisyon kuran Mikl-Leitner’e muhalefet partileri alınan bu karardan ötürü tepki gösterdi.

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