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Covid ilk darbeyi WC’de vuruyor

İnsanların ölümüne yol açan Covid 19 her ne kadar dünya üzerinde etkisini kaybettiği sanılsa da uzmanlar tehlikenin sürdüğünü işaret ediyor ve uyarıyor, “İlk darbe tuvaletlerde geliyor!” İşte nedenleri…

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 10:12
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Covid ilk darbeyi tuvalette vuruyor

Covid ilk darbeyi WC’de vuruyor
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Her varyantın farklı belirtileri var. Bitti bitecek derken bir yenisi çıkıyor. Covid hakkında bilgi toplayan ZOE Health Study uygulaması tuvalet sorununun tam aşılı kişilerde Covid'in ortak bir işareti olduğu konusunda açıklama yaptı.

Daha önce koronavirüs geçiren Delta veya Omicron varyantlı kişilerin iki veya üç kez aşılansa bile hastalığa yakalandığını söylüyor.
Bu durumla karşılaşanların yani aşı olanların 5’nden birinin ishal yaşadığı belirtiliyor.

Uzmanlar konuyu şöyle özetliyor:

"İshal, enfeksiyonun ilk gününden başlayarak ve ilk hafta yoğunluğu artan, Covid'in erken bir belirtisidir. Genellikle ortalama iki ila üç gün sürer, ancak yetişkinlerde yedi güne kadar sürebilir." Bazı insanlar bu tuvalet sorununu bundan daha uzun süre çekebilir, bu da "yaygın olarak uzun süreli Covid'li kişilerde bildiriliyor"

Ancak tam olarak aşılanmış kişilerin yaşayabileceği tek belirti ishal değil. İşte o belrtiler ise şöyle:

Boğaz ağrısı
Baş ağrısı
Burun akması
Tıkalı burun
Kalıcı öksürük

Sadece bir doz alan kişilerde baş ağrısı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, hapşırma ve sürekli öksürük de görülebiliyor.
Çifte aşılanmış kişiler, pandeminin başlangıcından daha az yaygın olsalar da, koku kaybı, nefes darlığı ve ateş gibi orijinal semptomlarla karşılaşabiliyorla. Uzmanlar listede koku kaybının 6. sırada, nefes darlığının 29. sırada ve ateşin 8. Sırada olduğuna vurgu yapıyor.

İSHAL VİRÜSÜ EV HALKINA YAYIYOR

İshal, virüsün ev halkına yayılmasını kolaylaştırıyor. Bilim insanları ishalli kişilerin evde kalmasını öneriyor. Öneriler arasında gazlı içeceklerin içilmemesi ve malzemelerinin başkalarına kullandırmamaları geliyor.

 

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