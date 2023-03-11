Miguel Crespo'ya İtalyanlardan yakın markaj. Sevilla maçına scout gönderdiler

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, İspanyol devi Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Miguel Crespo, bu maçta Avrupa devinin yakın takibine girdi.

ROMA SCOUT GÖNDERDİ

İtalyan basınında yer alan habere göre; Serie A ekiplerinden Roma, bir süredir Miguel Crespo'yu takip ediyordu. Roma scoutları, Fenerbahçe'nin Sevilla deplasmanında oynadığı Avrupa Ligi maçını da tribünden izledi. Scoutlar burada Crespo'yu mercek altına aldı.

BAŞKA KULÜPLERİN DE İLGİSİ VAR

Ayrıca haberde Crespo'nun Roma dışındaki İtalyan ekipleri tarafından da takip edildiği belirtildi.

Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Miguel Crespo'nun, Fenerbahçe ile 2024 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Portekizli orta saha bu sezon çıktığı 30 müsabakada 2 gol, 4 asist kaydetti.