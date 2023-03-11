11 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Miguel Crespo'ya İtalyanlardan yakın markaj. Sevilla maçına scout gönderdiler

Miguel Crespo'ya İtalyanlardan yakın markaj. Sevilla maçına scout gönderdiler

Serie A ekiplerinden Roma'nın scoutları, Crespo'yu Sevilla ile oynanan maçta izledi. Oyuncunun başka İtalyan takımlarının da listesinde olduğu iddia edildi.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 09:40
Takip Et

Crespo İtalya yolcusu

Miguel Crespo'ya İtalyanlardan yakın markaj. Sevilla maçına scout gönderdiler
+
Aa
-

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, İspanyol devi Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Miguel Crespo, bu maçta Avrupa devinin yakın takibine girdi.

ROMA SCOUT GÖNDERDİ
İtalyan basınında yer alan habere göre; Serie A ekiplerinden Roma, bir süredir Miguel Crespo'yu takip ediyordu. Roma scoutları, Fenerbahçe'nin Sevilla deplasmanında oynadığı Avrupa Ligi maçını da tribünden izledi. Scoutlar burada Crespo'yu mercek altına aldı.

BAŞKA KULÜPLERİN DE İLGİSİ VAR
Ayrıca haberde Crespo'nun Roma dışındaki İtalyan ekipleri tarafından da takip edildiği belirtildi.
Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Miguel Crespo'nun, Fenerbahçe ile 2024 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Portekizli orta saha bu sezon çıktığı 30 müsabakada 2 gol, 4 asist kaydetti. 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
1
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
2
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿Emekli maaşı promosyonlarında Garanti Bankası bombası. Banka emeklilere müthiş para teklif etti
3
﻿Emekli maaşı promosyonlarında Garanti Bankası bombası. Banka emeklilere müthiş para teklif etti
﻿Emekli maaşı promosyonlarında Garanti Bankası bombası. Banka emeklilere müthiş para teklif etti
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
4
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
﻿Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede
5
﻿Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede
﻿Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede
﻿Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu
6
﻿Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu
﻿Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
7
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
﻿Amerikalı dev banka iflas etti. Kayyum atandı
﻿Amerikalı dev banka iflas etti. Kayyum atandı
﻿Amerikalı dev banka iflas etti. Kayyum atandı
﻿Galatasaray'da flaş Boey gelişmesi. Talipleri artıyor
﻿Galatasaray'da flaş Boey gelişmesi. Talipleri artıyor
﻿Galatasaray'da flaş Boey gelişmesi. Talipleri artıyor
﻿Cavaliers, Heat'e kaybetti
﻿Cavaliers, Heat'e kaybetti
﻿Cavaliers, Heat'e kaybetti
﻿Beşparmakotu bitkisi ishale iyi geliyor
﻿Beşparmakotu bitkisi ishale iyi geliyor
﻿Beşparmakotu bitkisi ishale iyi geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.