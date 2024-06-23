Crespo'dan flaş Mourinho açıklaması

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Crespo'dan flaş Mourinho açıklaması

Rayo Vallecano ile kiralık sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye geri dönen Miguel Crespo, Jose Mourinho için çarpıcı sözler sarf etti.

Fenerbahçe'de zaman zaman iyi maçlar çıkaran Miguel Crespo geçen sezonun devre arasında sürpriz bir şekilde İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya kiralanmıştı. Portekizli futbolcu sezonun tamamlanmasıyla birlikte Sarı-Lacivertli ekibe geri döndü.

Ülkesinde yayın yapan O'Jogo'ya özel röportaj veren Crespo, Jose Mourinho ile ilgili konuştu. Portekizli futbolcu, Mourinho için "Tarihin en büyük antrenörlerden biri" yorumunu yaparak, "Gelişini büyük bir heyecanla takip ettim. Hem Mourinho hem de Fenerbahçe taraftarları çok hırslı, mükemmel bir birliktelik olacak. Fenerbahçe'nin Türk futboluna yeniden hakim olacağına yürekten inanıyorum. Burası çok büyük bir kulüp ve artık Mourinho'nun gelişiyle her şeyin yoluna girdiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Rayo Vallecano macerasının kendisi adına iyi geçtiğini de söyleyen Crespo, "Rayo'yu temsil etme ve çocukluk hayalim olan İspanyol ligini deneyimleme fırsatı için ancak minnettar olabilirim. Bu fırsattan yararlanarak herkesin bana gösterdiği sevgiye teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Crespo gelecek sezon ile ilgili de şunları söyledi: "Beni tanıyan herkes her gün ne kadar çok çalıştığımı bilir. Kariyerimin bu aşamasında kendimi çok daha olgun ve özgüvenli hissediyorum, harika bir yıl geçirmeye hazırım.''

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