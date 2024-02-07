Cringe ne demek? Cringe ne anlama gelir?

Bir durumu ifade etmek için kullanılan ‘cringe’ kelimesi sosyal medyada veya sanal yazışmalarda kullanımı popüler hale geldi. Peki, cringe ne demek? Cringe ne anlama gelmektedir?

CRİNGE NE DEMEK?

"Cringe," genellikle bir durumun, davranışın veya ifadenin, izleyen veya duyan kişiler üzerinde rahatsızlık veya utanma hissi uyandırması durumunu ifade eden bir terimdir.

''Cringe'' kelimesi İngilizce kökenlidir ve Türkçe'de de aynı anlama gelir.

Bir şeyin "cringe" olarak nitelendirilmesi, o şeyin sıkıcı, rahatsız edici, utanç verici veya itici bulunduğunu ifade eder.

Özellikle sosyal medyada veya günlük iletişimde, bir kişinin davranışı, paylaşımı veya sözleri karşısında başkalarının rahatsızlık hissettiği durumları tanımlamak için kullanılır.

"Cringe" durumu genellikle kişisel tercihlere veya kültürel farklılıklara bağlı olarak değişebilir.