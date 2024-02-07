Cringe ne demek? Cringe ne anlama gelir?

Kaynak: Haber Merkezi
Cringe ne demek? Cringe ne anlama gelir?
Cringe kelimesi sosyal medyada karşımıza sıkça çıkmaktadır. Cringe kelimesi İngilizce bir kelime olup anlamı Google arama motorunda sık sık araştırılıyor. Peki, cringe ne demek? Cringe ne anlama gelir?

Bir durumu ifade etmek için kullanılan ‘cringe’ kelimesi sosyal medyada veya sanal yazışmalarda kullanımı popüler hale geldi. Peki, cringe ne demek? Cringe ne anlama gelmektedir?

CRİNGE NE DEMEK?

"Cringe," genellikle bir durumun, davranışın veya ifadenin, izleyen veya duyan kişiler üzerinde rahatsızlık veya utanma hissi uyandırması durumunu ifade eden bir terimdir.

''Cringe'' kelimesi İngilizce kökenlidir ve Türkçe'de de aynı anlama gelir.

Bir şeyin "cringe" olarak nitelendirilmesi, o şeyin sıkıcı, rahatsız edici, utanç verici veya itici bulunduğunu ifade eder.

Özellikle sosyal medyada veya günlük iletişimde, bir kişinin davranışı, paylaşımı veya sözleri karşısında başkalarının rahatsızlık hissettiği durumları tanımlamak için kullanılır.

"Cringe" durumu genellikle kişisel tercihlere veya kültürel farklılıklara bağlı olarak değişebilir.

Son Haberler
Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a bütçe yanıtı: Kamu bankalarından kredi alamadık Gündem
Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a bütçe yanıtı: Kamu bankalarından kredi alamadık
İstanbul Türk hakemliğinin lokomotifi olacak Spor
İstanbul Türk hakemliğinin lokomotifi olacak
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü. En çok hangi hisseler yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü. En çok hangi hisseler yükseldi
A Milli Futbol Takımımız'ın rakipleri belli oldu Spor
A Milli Futbol Takımımız'ın rakipleri belli oldu
Ateşten gömlek deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Ateşten gömlek deyimi ne anlama geliyor?
THY depremzedelere 1000 konut sözü vermişti. Depremin üzerinden 1 yıl geçti ne bir arsa alındı ne de çivi çakıldı Gündem
THY depremzedelere 1000 konut sözü vermişti. Depremin üzerinden 1 yıl geçti ne bir arsa alındı ne de çivi çakıldı
Vazelin faydaları neler? Vazelin ne işe yarar? Keşfet
Vazelin faydaları neler? Vazelin ne işe yarar?