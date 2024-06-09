Fenerbahçe'nin seçimli genel kurulunda, Mario Branco'ya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Bir taraftarın, 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun transfer edilmesi yönündeki isteğine, 48 yaşındaki Branco’dan Ronaldo’yu kızdıracak bir yanıt geldi.

Sarı Lacivertlilerin menajeri, "Ronaldo yaşlı, benimle aynı yaşta!" diyerek mizahi bir dille karşılık verdi.

Branco'nun bu yanıtı, sosyal medyada hızla yayılarak en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Sarı Lacivertli taraftarlar sosyal medyadan "Aman Cristiano Ronaldo duymasın" mesajlarıyla Branco'nun sözlerine karşı çıktı.