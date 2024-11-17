Cristiano Ronaldo emekliliği hakkında konuştu

Al-Nassr forması giyen Ronaldo, 5-1’lik Polonya galibiyetinde iki gol atarak toplamda 910 gole ulaştı. Milli takımlar düzeyinde ise 215 maçta 135 golle kendi rekorunu geliştirdi. Ayrıca, milli takımlar düzeyinde 132 galibiyetle en çok kazanan erkek futbolcu oldu ve İspanyol Sergio Ramos’u geride bıraktı. Bu rekorlarla dikkat çeken Ronaldo, kariyerinin son dönemlerinde olmasına rağmen halen zirvede.

Emeklilik Planları: Teknik Direktörlük Yok

Futbolun ardından teknik direktörlük düşünmediğini ifade eden Ronaldo, gelecekte başka alanlara yöneleceğini belirttikten sonra "Takım yönetmeyi düşünmüyorum. Futbol dışındaki alanlarda bir geleceğim var ama zaman ne gösterecek bilmiyorum," dedi. Ancak milli takımı bırakma kararı alırsa bunu sessizce yapacağını vurguladı.

Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’da forma giymeye devam ediyor. Haziran 2025’e kadar süren sözleşmesiyle takımına bağlı olduğunu dile getiren futbolcu, "Muhtemelen burada emekli olacağım. Bu ülkede ve kulüpte çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Ocak 2023’te katıldığı Al-Nassr’da 79 maçta 68 gol ve 18 asistle oynayan Ronaldo, halen yüksek performans sergiliyor.

2002’de Sporting Lizbon’da başlayan kariyerinde Manchester United, Real Madrid ve Juventus gibi devlerde oynayan Ronaldo, sayısız kupa ve ödülle futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Şimdi, futbolseverler onun bir sonraki adımını merakla bekliyor.