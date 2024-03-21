Cristiano Ronaldo, sevgilisiyle Suudi sahillerine indi

Kaynak: The Sun
Cristiano Ronaldo, sevgilisiyle Suudi sahillerine indi
Milli maç arasını fırsat bilen Cristiano Ronaldo ailesiyle birlikte tatile kaçtı.

Yarın akşam oynanacak Portekiz-İsveç karşılaşmasında teknik direktör Roberto Martinez tarafından dinlendirileceği açıklanan Cristiano Ronaldo, Salı günkü Slovenya karşılaşmasına kadar olan süreyi ailesiyle tatil yaparak geçiriyor.

Efsanevi golcü kısa süreli tatilini en güzel şekilde geçirmek için hayatını sürdürdüğü Riyad'dan, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki lüks tatil beldesi Ummahat Adası'na kaçtı.

Ronaldo ve sevgilisi Georgina, kumda koşarak eğlendiler. 39 yaşındaki forvet daha sonra denize girip, çocuklarıyla oyunlar oynadı.

Ronaldo ve Georgina, Instagram hesabından o anların fotoğrafını paylaştı. Ronaldo'nun "Cennette aşk. Suudi Arabistan'ı keşfetmeye devam ediyoruz" notuyla paylaştığı bir fotoğrafta bütün aile bir arada görülüyor.

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