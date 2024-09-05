Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını. Tarih yazdı

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Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını. Tarih yazdı

39 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Hırvatistan ağlarını havalandırdı, kariyerinde 900 gole ulaştı. Portekizli yıldız resmi maçlarda bunu başaran ilk futbolcu unvanını aldı.

Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo tarih yazmaya devam ediyor...

39 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nın, Hırvatistan'ı 2-1 yendiği UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 1 ilk maçında bir ilki başardı.

Portekizli dünya yıldızı, 34. dakikada Nuno Mendes'in soldan ortaladığı topu filelere gönderdi, takımını 2-0 öne geçirdi.

Bu gol aynı zamanda Cristiano Ronaldo'nun kariyerindeki 900. golüydü. Ronaldo, resmî maçlarda bu sayıya ulaşan ilk oyuncu oldu.

Ronaldo nerede kaç gol attı?
Real Madrid 450
ManUnited 145
Portugal 131
Juventus 101
Al-Nassr 68
Sporting 5

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