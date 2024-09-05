Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını. Tarih yazdı

Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo tarih yazmaya devam ediyor...

39 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nın, Hırvatistan'ı 2-1 yendiği UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 1 ilk maçında bir ilki başardı.

Portekizli dünya yıldızı, 34. dakikada Nuno Mendes'in soldan ortaladığı topu filelere gönderdi, takımını 2-0 öne geçirdi.

Bu gol aynı zamanda Cristiano Ronaldo'nun kariyerindeki 900. golüydü. Ronaldo, resmî maçlarda bu sayıya ulaşan ilk oyuncu oldu.

Ronaldo nerede kaç gol attı?

Real Madrid 450

ManUnited 145

Portugal 131

Juventus 101

Al-Nassr 68

Sporting 5