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Ronaldo ile menajerinin neden ayrıldığı ortaya çıktı

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun, eski menajeri Jorge Mendes'le neden yollarını ayırdığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 10:55
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Cristiano Ronaldo'nun eski menajeri Jorge Mendes ile yollarını neden ayırdığı ortaya çıktı

Ronaldo ile menajerinin neden ayrıldığı ortaya çıktı
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Manchester United'dan olaylı şekilde ayrılan Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olması büyük şaşkınlık yaratmıştı. 

Portekizli yıldızın bu transferden önce eski menajeri Jorge Mendes'ten çarpıcı bir talepte bulunduğu ortaya çıktı.

"BAYERN MUNİH VE CHELSEA'DE OYNAMAK İSTİYORUM"
Mundu Deportivo'da yer alan habere göre, Avrupa'da futbol oynamaya devam etmek isteyen Cristiano Ronaldo, "Bayern Münih veya Chelsea'de oynamak istiyorum. Ya o takımlara transfer edersin ya da yollarımız ayrılır." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Mendes'in ise Portekizli yıldıza, "Sen delirmişsin!" dediği belirtildi.


MENAJERİYLE YOLLARI AYIRDI
Chelsea ve Bayern Münih'e transferi gerçekleşmeyen Cristiano Ronaldo'nun bunun üzerine efsane menajer Jorge Mendes ile yollarını ayırdığı ifade edildi.

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