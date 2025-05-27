Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı... Üç ihtimal var

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr ile sezonu üçüncü sırada ve kupasız kapatan süper yıldız Cristiano Ronaldo sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı.

"Bu bölüm bitti. Hikaye? Yazılmaya devam ediyor. Hepsi için minnettarım" diyen Portekizlinin önümüzdeki sezon hangi takımın formasını giyeceği merak konusu oldu.

30 Haziran'da sözleşmesi sona eren olan Ronaldo'nun 14 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında ABD'de oynanacak olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımlardan birisine transfer olabileceği iddia edildi.

İspanyol gazetesi AS'de çıkan habere göre Ronaldo'nun adının geçtiği takımlar arasında Botafogo, Wydad de Casablanca ve Al Hilal'in yer aldığı belirtildi.

Bu sezon Al-Nassr'da 41 maçta süre alan Ronaldo 35 gol, 8 asistle oynadı.