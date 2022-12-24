Daum son halini paylaştı ve uyardı

Uzun yıllar Türkiye'de çalışan, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da teknik direktörlük yapan Alman hoca Cristoph Daum, gördüğü kanser tedavisi sonrası sosyal medya hesabınran son görüntüsünü paylaştı.

Daum, "Destekleyici sözleriniz bana güç verdi ve tedavimi son derece olumlu etkiledi. İyileşme yolundayım. Yeni yıl mesajım; kanser için önlem alın" ifadelerini kullandı.