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Daum son halini paylaştı ve uyardı

Alman teknik direktör Cristoph Daum, kanser tedavisi sonrası sosyal medya hesabından son halini paylaştı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 17:53
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Cristoph Daum gördüğü kanser tedavisi sonrası son halini paylaştı

Daum son halini paylaştı ve uyardı
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Uzun yıllar Türkiye'de çalışan, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da teknik direktörlük yapan Alman hoca Cristoph Daum, gördüğü kanser tedavisi sonrası sosyal medya hesabınran son görüntüsünü paylaştı.

Daum, "Destekleyici sözleriniz bana güç verdi ve tedavimi son derece olumlu etkiledi. İyileşme yolundayım. Yeni yıl mesajım; kanser için önlem alın" ifadelerini kullandı.

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Mehmet
24.12.2022 18:04
Ölüme nasıl önlem alacağız, ölümden sonrasına önlem almalıyız  
 
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