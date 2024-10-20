Cruz Azul rekora koşuyor

Kaynak: Haber Merkezi
Cruz Azul rekora koşuyor

Meksika futbolunun en köklü kulüplerinden Cruz Azul, 2021 Clausura’daki tarihi şampiyonluğunun ardından, bu kez Meksika futbolunda bir başka rekor peşinde. Son beş haftaya girerken 31 puanla lider konumunda bulunan takım, kalan maçlarını kazanarak kısa turnuva formatında en çok puan toplayan ekip olmayı hedefliyor.

Cruz Azul, her sezon büyük hedeflerle sahaya çıkıyor. 2021 Clausura’da kazandığı şampiyonlukla 24 yıllık şampiyonluk hasretine son veren ekip, şimdi yeni bir rekorun peşinde. Son olarak Puebla'yı 2-1 mağlup ederek puanını 31'e çıkaran Cruz Azul, beş maç kala sezonun zirvesinde yer alıyor.

Bu başarı, takımın 2024 Clausura finalinde Amerika’ya karşı kaybetmesinin ardından bir rövanş niteliğinde. Cruz Azul, kalan beş maçta tüm karşılaşmaları kazanarak, kısa turnuva formatında en yüksek puanı toplayan takım olmayı hedefliyor.

2021 Guard1anes’te Juan Reynoso yönetimindeki takımın 41 puanlık rekorunu kırmak için Cruz Azul’un 15 puanlık bir marjı bulunuyor. Anselmi'nin liderliğindeki ekip, Juárez, Pumas, Santos, Atlas ve Tigres karşısında en az üç galibiyet alarak tarihe geçmeyi amaçlıyor.

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