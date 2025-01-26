Crystal Palace evinde Brentford'a yenildi

Premier Lig’de sezonun ikinci deplasman galibiyetini alan Brentford, Crystal Palace’ı Selhurst Park’ta 2-1 mağlup etti. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede, ikinci yarıda yaşanan olaylar futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Maxence Lacroix’un, Nathan Collins’i düşürmesiyle Brentford penaltı kazandı. Bryan Mbeumo’nun ilk penaltı vuruşu direkten dönerken, Palace kaptanı Marc Guehi’nin ihlali nedeniyle VAR kararıyla penaltı tekrarı yapıldı. Bu kez Mbeumo, Dean Henderson’ı ters köşeye yatırarak takımını öne geçirdi. Bu gol, Mbeumo’nun bu sezon ligdeki 14. golü oldu.

KEVİN SCHADE VE ESSE’NİN DUYGUSAL GOLLERİ

Brentford’un ikinci golü, Mikkel Damsgaard’ın mükemmel ortasını tamamlayan Kevin Schade’dan geldi. Ancak Palace, Romain Esse’nin debutunda attığı golle umutlandı. 19 yaşındaki Esse, Millwall’dan 14.5 milyon sterlin karşılığında transfer edilmişti ve oyuna girdikten sadece iki dakika sonra ağları sarsarak Selhurst Park’ı coşturdu.

THOMAS FRANK’IN POZİTİF OYUNU SONUÇ VERDİ

Brentford teknik direktörü Thomas Frank’ın hücum futbolu anlayışı, bu kez başarıyı getirdi. Hücum hattında Bryan Mbeumo, Kevin Schade ve Yoane Wissa üçlüsü, Crystal Palace savunmasına zor anlar yaşattı. Bu galibiyet, Brentford’un ligde 11. sıraya yükselmesini sağladı ve Crystal Palace ile olan puan farkını dörde çıkardı.

Oliver Glasner yönetimindeki Crystal Palace, son 11 lig maçında yalnızca bir kez mağlup olmuştu. Bu yenilgiye rağmen Glasner’ın takımı, yüksek tempolu oyunuyla taraftarlarını umutlandırmaya devam ediyor. Jean-Philippe Mateta, Glasner döneminde 21 golle kariyerinin en iyi performansını sergiliyor.

SELHURST PARK’TA HEYECAN DORUKTAYDI

Maçın kritik anlarından biri, Eberechi Eze’nin serbest vuruşunun direğe çarpması oldu. Ayrıca, Mark Flekken’in Jean-Philippe Mateta’nın şutunu kurtarması, Brentford adına galibiyetin anahtarlarından biriydi.