Crystal Palace'tan Zaha açıklaması. Yıldız oyuncu Fenerbahçe'nin gündeminde

Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta teknik direktör Roy Hodgson, Fenerbahçe'nin gündeminde olan Zaha ile ilgili açıklama yaptı.

Crystal Palace'tan Zaha açıklaması. Yıldız oyuncu Fenerbahçe'nin gündeminde

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, gündemine Premier Lig ekibi Crystal Palace forması giyen Wilfried Zaha'yı aldı.

Bu söylenti Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı.

Diğer taraftan oyuncunun temsilcisi, dün oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçını locadan takip etti.

TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMA YAPTI
Bu gelişmeler sonrası Crystal Palace teknik direktörü Roy Hodgson, açıklamalarda bulundu.

Hodgson yaptığı açıklamada, "Kulüp, Wilfried Zaha ile yeni sözleşme için görüştü. Tek umduğum şey, onu gelecek sezon Crystal Palace için oynarken görebilmeniz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon takımıyla Premier Lig'de 27 maça çıkan Zaha, 7 gol atıp 2 asist yaptı.

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