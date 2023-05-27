Zaha'nın istediği ücret karşısında Fenerbahçe yönetiminin ağzı açık kaldı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Sarı-lacivertli ekip yeni sezon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan yıldız oyuncu Zaha ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

İSTEDİĞİ ÜCRET FENERBAHÇE'Yİ ÜZDÜ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Wilfried Zaha, takımdan senelik 5 milyon Euro net maaş istiyor.

Ayrıca Fildişili oyuncu pazarlık masasına oturmadı.

10 milyon Euro'ya yakın da imza parası talep eden tecrübeli oyuncu indirime gitmiyor.

TALİBİ ÇOK

Zaha'ya Suudi Arabistan'dan yüksek teklifler yapılırken, 30 yaşındaki oyuncu, Marsilya ve Roma'ya da önerildi.

Ancak Marsilya ve Roma'nın da bu fiyatı karşılaması zor gözüküyor.

Crystal Palace ile sözleşmesi sona erecek olan Zaha'nın piyasa değeri ise 27 milyon Euro.

PERFORMANSI

Premier Lig'de bu sezon Crystal Palace ile 27 maça çıkan Zaha, 7 gol attı ve 2 defa da asist katkısı verdi.