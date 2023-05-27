Zaha'nın istediği ücret karşısında Fenerbahçe yönetiminin ağzı açık kaldı

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Wilfred Zaha'nın istediği yıllık ücret dudak uçuklattı.

Zaha'nın istediği ücret karşısında Fenerbahçe yönetiminin ağzı açık kaldı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Sarı-lacivertli ekip yeni sezon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan yıldız oyuncu Zaha ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

İSTEDİĞİ ÜCRET FENERBAHÇE'Yİ ÜZDÜ
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Wilfried Zaha, takımdan senelik 5 milyon Euro net maaş istiyor.

Ayrıca Fildişili oyuncu pazarlık masasına oturmadı.
10 milyon Euro'ya yakın da imza parası talep eden tecrübeli oyuncu indirime gitmiyor.

TALİBİ ÇOK
Zaha'ya Suudi Arabistan'dan yüksek teklifler yapılırken, 30 yaşındaki oyuncu, Marsilya ve Roma'ya da önerildi.
Ancak Marsilya ve Roma'nın da bu fiyatı karşılaması zor gözüküyor.
Crystal Palace ile sözleşmesi sona erecek olan Zaha'nın piyasa değeri ise 27 milyon Euro.

PERFORMANSI
Premier Lig'de bu sezon Crystal Palace ile 27 maça çıkan Zaha, 7 gol attı ve 2 defa da asist katkısı verdi.

İlgili Haberler
Zaha'nın abisi hakkında flaş iddia. Menajeri olarak Türkiye'ye gelmişti
Zaha'nın Fenerbahçe'den istediği ücret belli oldu. Yöneticiler ücrete şaştı kaldı
Crystal Palace'tan Zaha açıklaması. Yıldız oyuncu Fenerbahçe'nin gündeminde
Ukrayna'nın hedefindeki milliyetçi yazar Zahar'a suikast girişimi
Ukrayna'nın hedefindeki milliyetçi yazar Zahar'a suikast girişimi
Zaha'ya dev kulüpler kancayı taktı
Zaha'ya dev kulüpler kancayı taktı
Öne Çıkanlar
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Tina Turner'ın ölüm nedeni belli oldu Magazin
Tina Turner'ın ölüm nedeni belli oldu
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama Güncel
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama
Uzmanı çocuklardaki enfeksiyon önlenmesinin yöntemini açıkladı Sağlık
Uzmanı çocuklardaki enfeksiyon önlenmesinin yöntemini açıkladı
Oyuncu Fırat Çelik'in panik gecesi. Flaşlar patlayınca kalakaldılar Magazin
Oyuncu Fırat Çelik'in panik gecesi. Flaşlar patlayınca kalakaldılar
İşte İstanbul barajlarındaki son durum. İSKİ açıkladı Güncel
İşte İstanbul barajlarındaki son durum. İSKİ açıkladı
Nüfus müdürlükleri hafta sonu da açık olacak Güncel
Nüfus müdürlükleri hafta sonu da açık olacak