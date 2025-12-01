Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 30’uncu Olağanüstü Kurultayı'nda yeni genel başkan seçildi. Toplam oyun yüzde 52'sini alan Sıla Usar İncirli CTP'nin ilk kadın genel başkanı oldu. Pazar günü saat 20.00'ye kadar süren oy verme işleminde toplam 2 bin 441 kişi oy kullandı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılan kurultayda genel başkanlık için Gazimağusa Milletvekilleri Asım Akansoy ile Erkut Şahali ve Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli yarıştı. Yarışı, yüzde 52 oyla İncirli kazandı ve partinin ilk kadın genel başkanı oldu. İncirli 1.284 oy aldı. Erkut Şahali yüzde 32,81 (801 oy), Asım Akansoy ise yüzde 14,58 (356) oy aldı.

İncirli, sonuçların açıklanmasının ardından şu açıklamaları yaptı:

"Binlerce yürek attı burada binlerce CTP'li geldi çok basın mensubu bizdeydi toplumun çoğunluğu kurultayı takip etti ilginize alakanıza hepinize çok teşekkür ederim gerçekten çok güzel bir gündü. Örnek bir olgunlukta bütün ülkeye örnek bir demokrasi şöleniydi. İşte böyle öze ruha geleneğe sahiptir CTP. Ben CTP'li olmaktan sizlerle olmaktan hayatım en gururlu günlerini yaşıyorum. Bu halk kendi ayakları üzerinde durmaya hazırdır. Halk CTP'yi bekliyor!"

NE OLMUŞTU?

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 19 Ekim'de gerçekleştirilen seçimlerde Cumhurbaşkanı seçilmişti. Erhürman bu nedenle parti başkanlığından istifa etmişti.