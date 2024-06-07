Cübbeli Ahmet gibi olmak için Cübbeli'nin çorbasını içmiş. Bir dönem de birileri FETÖ'nün artıklarını yiyordu

Bir kişi, Cübbeli Ahmet'e benzer olma isteğiyle çorbasının artıklarını içtiğini paylaştı. Bu sözler hızla sosyal medyada yayılarak geniş yankı uyandırdı ve izleyicilerden tepkiler geldi.

Bu kişi, bir açılış töreninde Cübbeli Ahmet ile karşılaştığında, Cübbeli Ahmet'in çorba içtiğini görünce kendisinin de o yöne çekildiğini belirtti. Cübbeli Ahmet'in çorba içmeyi bırakmasının ardından, ona benzeme arzusuyla dualar ederek çorbanın artıklarını tükettiğini söyledi.

FETÖ'NÜN ARTIKLARINI YEMEK İÇİN DE SIRAYA GİRİYORLARDI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki (GATA) yapılanmasına ilişkin iddianamede, örgüt üyesi tabip albayların FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i mehdi olarak gördükleri ve yemek artıkları için birbirleriyle yarıştıkları anlatılmıştı.

GATA'da görevli albay rütbesine yükselmiş subayların Gülen'e nasıl biat ettiklerini bir ihbarcı şu sözlerle anlatmıştı:

"SANKİ ZEMZEM SUYU İÇİYOR GİBİYDİ"

"Bir gün hep beraber aynı kaptan İzmir köfte yemeğini yedik. Gülen, biraz salata yedi, dikkat ettim bir köfteyi tam yedi, bir köfteyi ise yarım bıraktı. Bir bardak suyun yarısını içti, geri kalan yarısını ise bıraktı. Aynı şekilde ekmeğin de yine bir kısmını yarım bıraktı. Belki on dakika, belki daha az sofrada bizle yemek yemeye devam etti sonra bize 'afiyet olsun' diyerek, sofradan ayrıldı. O sofradan ayrılır ayrılmaz, iki kişide garip bir telaş başladı. Sofrada Gülen'in hemen yanında oturan tanımadığım genç telaşla atıldı. Bu iki kişiden biri, bir hamlede hocadan artık kalan su dolu bardağı ve yarım İzmir köfteyi kaptı, dualar ve salavatlar çekerek köfteyi yedi ve üzerine suyu içti. Sanki zemzem suyu içiyor gibiydi, yüzünde de kalan artıkları kimseye kaptırmadan ele geçirdiği ganimetinin hazzı vardı."