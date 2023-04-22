Cübbeli Ahmet kadınları hedef aldı: Kadın koku sürünüp dışarı çıkıyor çok tehlikeli

Editör: Bengü Zorlu

“Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, “Kadın koku sürünüp dışarı çıkamaz. Çok tehlikeli ve haram” diyerek tepkilere yol açan bir paylaşımda bulundu.

“KADIN KOKU SÜRÜNÜP DIŞARI ÇIKIYOR ÇOK TEHLİKELİ”

Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda kadınları hedef alan Cübbeli Ahmet, şunları söyledi:

Kadın koku sürünüp dışarı çıkıyor. Çok tehlikeli, Allah muhafaza. Haram. Haram! Hadi kocasına süslenmiş, o serbest. Geldiğimiz noktada çarşaf giyiyor, başörtüsü örtüyor; yanağında allık, gözünde pulluk. Haram. Bu ziynettir.

KADINLI ERKEKLİ İFTAR SOFRALARINI HEDEF ALMIŞTI

Ünlü, geçtiğimiz günlerde de, Ramazan’da kadın ve erkeklerin bir arada olduğu iftar ve sahurları hedef alıp “Böyle bir şey İslam’da yok. Nereden uydurdular böyle bir din” demişti.