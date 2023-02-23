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Cübbeli Ahmet ve Mustafa Karataş’ın 50 milyar kavgası

Depremzedelere yardım kampanyasında Çamoluk Otomotiv’in bağışını yanlış anons eden Mustafa Karataş, Cübbeli Ahmet’in hedefi oldu: ‘daha 50 milyarla 50 binin ayrımını yapamayan adam insanlara din öğretiyor’ dedi.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 17:28
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Cübbeli Ahmet Mustafa Karataş hakkında demediğini bırakmadı

Cübbeli Ahmet ve Mustafa Karataş’ın 50 milyar kavgası
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Türkiye’de birçok televizyon kanalı tarafından canlı yayınlanan ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasında devlet kurumları, şirketler ve iş adamları yüksek miktarda yardım yapmıştı. Ancak bunların arasında en çok konuşulan Çamoluk Otomotiv’in yardımı konuşulmuştu.

''50 MİLYARLA 50 BİN AYRIMINI YAPAMAYAN ADAM İNSANLARA DİN ÖĞRETİYOR''

Canlı yayında bağışları toplayan ve herkese duyuran ilahiyatçı Mustafa Karataş, Yeni Çamoluk Otomotiv'in "50 milyar TL bağış yaptığını" söyledi. Ancak daha sonra gerçek bağışın 50 bin TL olduğu, Yeni Çamoluk Otomotiv'in sahibi Hamit Duras'ın eski paraya göre (6 sıfır olan dönem) konuştuğu ortaya çıktı.

Cübbeli Ahmet ise bu durum karşısında Mustafa Karataş’a çok sert sözler söyledi. "Daha 50 milyarla, 50 binin ayrımını yapamayan adam, insanlara din öğretiyor. Bir de 'Ben tanıyorum, benim komşum' diye ısrar ediyor. Sonra insanlara İslam öğretiyor.” dedi.

NE OLMUŞTU?

'‘Türkiye Tek Yürek’' yayınında bağış toplayan isimlerden ilahiyatçı Mustafa Karataş, komşusu Hamit Duras'ın Yeni Çamoluk Otomotiv adına 50 milyar TL bağış yaptığını söylemişti.

Programda Duras'ın bağışladığı açıklanan 50 milyar TL bir anda sosyal medyada en çok konuşulan konu haline geldi. Sonrasında bağış miktarının 50 milyon TL olduğu söylendi ancak bu da doğru değildi. En sonunda aileden yapılan açıklamayla bağış miktarının 50 bin TL olduğu anlaşıldı.

Yeni Çamoluk Otomotiv'in sahibi Duras yanlış anlaşılma yaşandığını ifade ederek yaşananları anlattı. Duras, sıfırlar atılmadan önceki haliyle bağış yaptığı miktarı açıkladığını, aslında 50 milyar lirayı 50 bin TL olarak söylemek istediğini belirtti.

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