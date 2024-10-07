Cudi Dağı didik didik arandı. Onlarca mağara imha edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cudi Dağı didik didik arandı. Onlarca mağara imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Şırnak’ta PKK’nın kırsal bölgelerde eylem yapmak için mağara ve sığınaklarda sakladıkları silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik Gürz-18 operasyonlarında 55 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya Şırnak Cudi Dağı’nda yapılan son operasyonlara dair bilgilendirmeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Aktarılan bilgilere göre bölücü terör örgütü PKK’nın kırsalda eylem yapmak amacı ile mağara ve sığınaklara sakladıkları silah ve mühimmatlar imha edildi. Gürz-18 adı verilen operasyonda 55 mağara ve sığınak imha edildi. Operasyonlar sonucunda ele geçirilenler ise şu şekilde oldu;

  • 10 adet M79 Isı Güdümlü Tanksavar Füze Mühimmatı (Bu mühimmat son dönemde ilk kez bu kadar çok ele geçirildi)
  • 1 adet PKM Makineli Tüfek,
  • 1 adet 12.7 mm Uçaksavar,
  • 2 adet RPG-7 Roketatar Silahı,
  • 1 adet Zagros Keskin Nişancı Silahı,
  • 1 adet Dragunov Keskin Nişancı Silahı,
  • 1 adet AK-47 Piyade Tüfeği,
  • 5 adet TM 62 M Anti Tank Mayını,
  • 123 adet Roketatar Mühimmatı,
  • 600adet Uçaksavar Mühimmatı,
  • 3.600 adet 7.62 mm PKMS Makineli Tüfek Mühimmatı,
  • 5.700 adet Hafif Silah Mühimmatı,
  • 8 adet 81’lik Havan Mühimmatı,
  • 500 metre saniyeli fitil ve
  • EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

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