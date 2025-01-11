Çukur dizisinin çekildiği kıraathanenin işletmecileri silahlı kavgaya karıştı: 1 ölü

Silahların çekildiği kavgada ortaklardan biri Çali'yi silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan Çali yaşamını yitirirken şüpheli 2 kadın gözaltına alındı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.00 sularında Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Çukur dizisinin çekildiği kıraathanenin işletmeciliğini yapan 2 kadın, aynı sokakta seyyar satıcılık yapan Ercan Çali ile bir süredir tezgah nedeniyle gerginlik yaşıyordu. Sabahın erekne saatlerinde Çali'den tezgahı başka yere açmasını isteyen kadınlar silah çekti. Silahların çekildiği kavgada Ercan Çali vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Polisler çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili çalışma başlattı. Yaralı Çali sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin sonrasında ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan Çali'nin tüm çabalara rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Çali'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar devam ediyor.

SİLAHLARIN KULLANILDIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşanan tartışma ve ardından kadınların silah kullandığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde Ercan Çali'nin karşısındaki kadınla bir süre tartıştığı ve oradan uzaklaşmasını istediği, daha sonra kadının belinden tabanca çıkararak doğrulttuğu anlar yer aldı. Bu sırada kadının elindeki silah patlarken, onu engellemek isteyen Ercan Çali kadınla birlikte yere düştü. Bu sırada başka bir kadının ise havaya ateş ettiği görüldü.