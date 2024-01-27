Çukurca- Şırnak Karayoluna çığ düştü

Kaynak: İHA
Çukurca- Şırnak Karayoluna çığ düştü
Hakkari’de aralıksız devam eden kar yağışı sonrası Çukurca- Şırnak Karayoluna çığ düştü. Olayda, can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Yurdun doğu kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Hakkari’de aralıksız devam eden kar yağışı sonrası 3 bin 478 rakımlı Sümbül Dağı’ndan inen çığ, Şırnak ve Çukurca Karayoluna düştü.

Büyük bir gürültüyle düşen ve adeta yanardağın lavları gibi süzülerek tünellerin önünü kesen çığ, daha sonra Zap suyuna ulaştı.

Can ve mal kaybının yaşanmadığı bölgede çığ nedeniyle Çukurca -Şırnak Karayolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Çığ, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Karayolları ekipleri tarafından yol açma çalışmaları başlatıldı.

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