Çukurda mahsur kalan Sansar kurtarıldı

Olay yerine intikal eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Van 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tuşba Grup Amirliği personelinin titiz çalışmaları neticesinde, sansar güvenli bir şekilde çukurdan kurtarıldı.

Kurtarma operasyonunun ardından veteriner hekimler tarafından gerekli sağlık kontrolleri yapılan sansar, tedavisinin tamamlanmasının müteakip doğal habitatına salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Van 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sansarın başarılı bir rehabilitasyon sürecinin ardından esenlikle doğaya dönüş yaptığı ifade edildi.