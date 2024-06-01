Çukurda mahsur kalan Sansar kurtarıldı

Kaynak: İHA
Çukurda mahsur kalan Sansar kurtarıldı

Van Tuşba ilçesi İskele Mahallesi'nde yaşanan bir olayda, bir sansarın büyük bir çukura düşmesi sonucu mahsur kaldığı bildirildi.

Olay yerine intikal eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Van 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tuşba Grup Amirliği personelinin titiz çalışmaları neticesinde, sansar güvenli bir şekilde çukurdan kurtarıldı.

Kurtarma operasyonunun ardından veteriner hekimler tarafından gerekli sağlık kontrolleri yapılan sansar, tedavisinin tamamlanmasının müteakip doğal habitatına salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Van 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sansarın başarılı bir rehabilitasyon sürecinin ardından esenlikle doğaya dönüş yaptığı ifade edildi.

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