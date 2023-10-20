Çullama köfte nasıl yapılır? MasterChef All Star çullama köfte tarifi ve malzemeleri neler?

MasterChef All Star’da şefler yarışmacılardan çullama köfte yapmalarını istedi. MasterChef sonrası çullama köfte tarifi merak edilen yemek tariflerinden oldu. Peki, çullama köfte nasıl yapılır? MasterChef All Star çullama köfte tarifi ve malzemeleri neler?

KAYNAK: Haber Merkezi
Çullama köfte nasıl yapılır? MasterChef All Star çullama köfte tarifi ve malzemeleri neler?

MasterChef All Star’ın yayınlanan son bölümünde şefler yarışmacılardan çullama köfte yapmaları istendi. MasterChef’te çullama köfte yapılmasından sonra çullama köfte tarifi araştırılmaya başlandı. Peki, çullama köfte nasıl yapılır? MasterChef All Star çullama köfte tarifi ve malzemeleri neler?

İşte çullama köfte tarifi…

ÇULLAMA KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

Çullama köfte için:

- 200 gram kıyma

- 1/2 (yarım) kahve fincanı ince bulgur

- 1 baş soğan

- 1 tutam maydanoz

- Karabiber, Kırmızı biber, Kimyon , Tuz

Çullama köfte dış sosu için:

- 1 adet yumurta

- 1 kahve fincanı un

- 1/2 (yarım) çay kaşığı karbonat

- 1 yemek kaşığı tepeleme yoğurt

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ÇULLAMA KÖFTE NASIL YAPILIR?

İnce bulguru az sıcak suyla ıslatıyoruz. Soğanı rendeliyoruz. Maydanozu ince ince kıyıyoruz. Derin bir kabın içerisinde tüm malzemeyi yoğuruyoruz. Yarım saat dinlenmeye bırakıyoruz.

Köfteleri ceviz büyüklüğünde toplar halinde şekillendiriyoruz. Bir tencerede suyu kaynatıyoruz. Kaynayan suyun içerisine köfteleri atıyoruz birkaç saniye tutup süzgece alıyoruz.

Bir kasede un, yumurta yoğurt ve karbonatı çırpıyoruz. Çok fazla akışkan olmayacak kıvamda bir sos yapıyoruz. Köfteler soğuduktan sonra sosa bulayıp kızgın yağda kızartıyoruz.

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