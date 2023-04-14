Erdoğan'dan randevu bile bulunamayan şehir hastaneleri için ilginç çıkış. Hastaneye girdiği an şifayı buluyor

Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Erdoğan, ramazan ayının son cumasını Üsküdar’daki Hz. Ali Camii’nde kıldı. Namaz sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan açıklamalarda bulundu.

'Karadeniz gazı'na dair açıklamada bulunan Erdoğan, "nasip olursa, 20 Nisan arefe, doğalgazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün hesaplamalar buna göre ondan sonra da bunun elimizdeki mevcut doğalgazla entegre edip adımlarımızı atmış olacağız" dedi.

Deprem konutlarına dair de konuşan Cumhurbaşkanı, "11 vilayetin tamamında da gerek temel atmalar, gerek konut teslimler, köy evlerinin teslimleri devam ediyor. Bildiğiniz gibi ben vatandaşlarımdan 1 yıl gibi bir süre talep attım.

Bu 1 yıl içerisinde de inşallah biz bu konutlarımızı süratle bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bir taraftan enkaz kaldırmalar var, bunlarla birlikte zemin etütleri yapılıyor.

Tüm bunlarla beraber de adımlarımızı atıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİR DEFA YATMADAN ŞİFA BULUYORLAR"

Milyonlarca vatandaşın hastanede muayene olabilmek adına randevu bulamadığı gerçeğini ifade etmekten kaçınan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulan şehir hastanelerine dair ilginç bir göndermede bulundu.

Erdoğan hastaların hastanede yatmadan şifa bulduklarını söyledi ve Şehir Hastanelerine şu sözlerle övgüde bulundu:

"Dünyada, sağlık sektöründe, bütün benim diyen ülkelerin hastaneleriyle yarıştayız. Herkes konuşur, ne der Cleveland, şu an bizim şehir hastanelerimiz Cleveland’ı aştı.

Şurada İstanbul’da Çam Sakura hastanemizin durumu ortada, Ankara’da Etlik, öbür tarafta İstanbul’da Murat Dilmener olsun, öbür tarafta Pakize Öz olsun, bütün hastanelerimiz ortada.

Vatandaşım girdiği zaman hastaneye hamd olsun, orada bir defa daha yatmadan şifayı buluyor. Bundan sonraki süreçte de büyükşehirlerde birer tane olmak üzere yaygınlaştırarak, bu şehir hastanelerimizi devam ettireceğiz.

Bu hastanelerin büyük bir kısmında sismik izolatör kuruldu, kuruluyor. Bunu da yaygınlaştırıyoruz. Şu anda hastanelerimizin birçoğunda sismik izolatörler var. Bundan sonraki bütün yatırımlarımızda da buna hassasiyet göstereceğiz."