Cumhur İttifakı ortağı Erbakan 'Eğitim sistemi, ahiret öncelikli nesiller yetiştirecek'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, milli eğitim müfredatının değiştirileceğini ve ahiret öncelikli, Allah korkusu olan nesiller yetiştirileceğini söyledi.

Cumhur İttifakı ortağı Erbakan 'Eğitim sistemi, ahiret öncelikli nesiller yetiştirecek'

Ayrıca, nefis terbiyesinin esas alınacağını ve materyalist değil maneviyatçı nesillerin yetiştirileceğini belirtti. Erbakan, medyanın da ahlakın düzenini bozan yayınların ıslah edilmesi gerektiğini ve değerlerimize, kültürümüze, tarihimize ve aile yapımıza uygun yayınlar yapılması gerektiğini ifade etti.

Cumhur İttifakı ortağı Erbakan, Konya'da düzenlenen 'Sevgi Yürüyüşü'ne katıldı ve Millet İttifakı'nı eleştirdi. Erbakan, 7'li masanın Türkiye'yi 28 Şubat'ın karanlıklarına sürüklemek istediğini ve bu milletin tarihiyle, inancıyla, değerleriyle sorunu olan 7'li masanın iktidar olmasına müsaade etmeyeceklerini belirtti.

“EĞİTİM SİSTEMİ, AHİRET ÖNCELİKLİ NESİLLER YETİŞTİRECEK”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan şunları söyledi “Eğitim sistemi, ahiret öncelikli nesiller yetiştirecek. Allah korkusu olan nesiller, yetiştirecek. Nefsi esaret yerine, nefis terbiyesini esas alan, materyalist değil, maneviyatçı nesiller yetiştirir. Sadece eğitim yetmez, medyada ahlakın düzenini bozan yayınların da ıslah edilmesi lazım. Medyanın değerlerimize, kültürümüze, tarihimize, aile yapımıza uygun yayınlar yapar hale getirmemiz lazım”

''Aziz Konyalılar, Türkiye'yi 28 Şubat'ın karanlıklarına sürüklemek isteyen, 7'li masaya geçit vermeyecek. Bu milletin tarihiyle, inancıyla, değerleriyle sorunu olan 7'li masanın, iktidar olmasına müsaade etmeyecektir.''

"Ailemizi korumamız lazım. Gençlerimizi korumamız lazım. Çocuklarımızı korumamız lazım. Milli Eğitim müfredatı, milli ve manevi değerleri önceleyen bir hale getirilecek. Erbakan hocamızın tabiriyle 5'in 4'ten büyük olduğunu öğrettiği kadar, 4 helalin de 5 haramdan büyük ve kıymetli olduğunu öğreten bir eğitim sistemine geçilecek. Eğitim sistemi, ahiret öncelikli nesiller yetiştirecek. Allah korkusu olan nesiller yetiştirecek. Nefsi esaret yerine, nefis terbiyesini esas alan, materyalist değil, maneviyatçı nesiller yetiştirir.''

"AHLAK VE MANEVİYAT DÜSTURUYLA ISLAH EDİLMESİ LAZIM"

​ ''Sadece eğitim yetmez, medyada ahlakın düzenini bozan yayınların da ıslah edilmesi lazım. Medyanın değerlerimize, kültürümüze, tarihimize, aile yapımıza uygun yayınlar yapar hale getirmemiz lazım. Çünkü medya yeni nesillerin gençlerin üzerinde çok etkili. Bunun da önce ahlak ve maneviyat düsturuyla ıslah edilmesi lazım."

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