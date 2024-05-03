Cumhur İttifakı ortağından asgari ücret çıkışı: Asgari ücretli de enflasyon farkını almalıdır

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin yeterli olduğu ve temmuz ayında zam yapılmayacağına ilişkin bir çok açıklama yapmıştı.

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücrete yıl ortasında zam yapılması gerektiğini savundu.

Partisinin İl Başkanlığı'nın yeni hizmet binası açılışına katılmak üzere Muğla'ya giden Destici, ilk olarak Valiliği ardından da Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

"MİLLETİN TAKDİRİNE RAZIYIZ"

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mustafa Destici, “Bir seçimi geride bıraktık, öncelikle yerel seçim sonuçlarının ülkemiz, milletimiz, seçimlere katılıp da terörle arasına mesafe koyan partilerimiz ve adaylarımız için hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Tabii Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Seçimlere de bu hassasiyet ve iş birliği içerisinde katıldık. Büyük şehirlerin tamamında Cumhur İttifakı adaylarımızı destekledik. Ama seçime ayrı ayrı girdiğimiz yerler de oldu. Büyük Birlik Partisi olarak bu müstakil olarak seçime girdiğimiz yerlerde biliyorsunuz Sivas Belediyesi ile 15 ilçe ve 10'a yakın da belde belediye başkanlığı kazanarak çıktık. Tabii gönlümüz arzu ederdi ki Cumhur İttifakı olarak da bu seçimi birinci olarak tamamlayalım ve büyükşehirler başta olmak üzere pek çok il ve ilçede daha başarılı sonuçlar alalım arzu ediyordum. Milletin takdirine razıyız.” dedi.

"ELBETTE Kİ ASGARİ ÜCRETİN YÜKSELTİLMESİ GEREKİYOR"

Dün 1 Mayıs'ın kutlandığını hatırlatan Destici, "Bir kez daha bütün işçi kardeşlerimizin emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı tebrik ediyorum. Evlerine, ailelerine alın teriyle kazandıkları helal rızkı götüren işçilerimiz bizim için kıymetlidir ve değerlidir. Elbette ki şartların iyileştirilmesi, asgari ücretin yükseltilmesi gerekiyor. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim; eğer temmuzda memur zammını, enflasyon farkını alacaksa ki emeklilere ekstra bir şey daha yapılması lazım. Çünkü geçtiğimiz temmuz ayından beri mağduriyetleri devam ediyor. Kamu işçisi enflasyon farkını alacaksa asgari ücretli de enflasyon farkını almalıdır. Bu konuda da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yılda iki defa tespit devam etmelidir. Kamuda milyonlardır taşeron kadroya geçmiştir. Biz de destekledik. Bu anlamda Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize de teşekkür ediyoruz. Ama seksen doksan bin civarındaki KİT'lerde çalışan taşeronlar bir türlü kadroya geçirilememişti. Bunlara söz de verilmiştir. Bunlar geçtiğimiz dönem mecliste sıraya da konmuştur. Bu taşeron işçilerin de kadroya geçirilmesi lazım" dedi.