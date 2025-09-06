Cumhur İttifakı'nda büyük çatlak! Kulislerden sızdı... Her şey sil baştan değişecek...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan açılım tiyatrosunun son ereceği AKP kulislerinde konuşulmaya başlanmıştı. Cumhuriyet muhabiri Merve Kılıç, iki liderin geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmedeki kulisleri paylaştı. İddiaya göre; MHP cephesinde “infaz yasasının bir an önce yapılması” dillendirilirken, AKP kanadı kitlesel silah bırakma gerçekleşmeden yapılacak yasal düzenlemelere mesafeli yaklaşılıyor. İttifak kulislerinde, “MHP geri adım atmazsa ve sert çıkışlar yapmaya devam ederse çatlak büyüyebilir” yorumları geliyor.

AÇILIM TİYATROSUNA TEPKİLER YÜKSELDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’e davet edip, bebek katili Öcalan’a ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla yeni açılım tiyatrosu başlamıştı. Tiyatronun ilk perdesi teröristbaşının lağvetme çağrısı, ikinci perde teröristlerin fesih kararı ve Terör örgütü PKK’nın silahları yakmasıyla perde tamamlandı. Son olarak Meclis perdesini gerçekleştirilen süreçten sonra sürecin teröristlerin silahları yakmasıyla kalması tepkilere neden olmaya başladı.

SÜREÇ SONLANIYOR İDDİASI

AKP kulislerinde artık “süreci sonlandırma” seçeneği çok açık biçimde dillendirilmeye başlandı. Dün AKP kulislerinde sürecin sona erdirilmesi seçim durumuna göre şekilleneceğini paylaşan Cumhuriyet muhabiri Merve Kılıç, bugün Erdoğan’ın son buluşmanın üzerinden yalnızca 10 gün geçmesinin ardından, önceki gün Bahçeli’nin Ankara’daki konutunda yeniden görüşmelerinin kulislerini yazdı.

İKİLİ GÖRÜŞME İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

Kulislerde görüşmenin “açılım sürecinin akıbeti” açısından kritik bir gelişme olarak değerlendirildi. İki liderin kısa bir sürenin ardından yeniden bir araya gelmeleri, ittifak içinde “açılım gerilimi” iddialarını güçlendirdi. MHP cephesinde “infaz yasasının bir an önce yapılması” dile getirilirken, AKP kanadı kitlesel silah bırakma gerçekleşmeden yapılacak yasal düzenlemelere mesafeli bakıyor.

“MHP GERİ ADIM ATMAZSA VE SERT ÇIKIŞLAR YAPMAYA DEVAM EDERSE ÇATLAK BÜYÜYEBİLİR”

AKP kaynakları, terör örgütü PKK’nın sınır ötesindeki tüm uzantılarıyla beraber “amasız-fakatsız” silah bırakması gerektiğini vurguluyor. AKP kanadında ayrıca seçmen baskısının süreci sonlandırma yönünde ağırlık kazandığı aktarılıyor. İttifak kulislerinde, “MHP geri adım atmazsa ve sert çıkışlar yapmaya devam ederse çatlak büyüyebilir” yorumları geliyor.