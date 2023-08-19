Cumhur İttifakı’nda derin çatlak. AKP’ye sert sözlerle yüklendi

14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı ve Erdoğan'ı destekleyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara'da düzenlenen ve 100'den fazla sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı "Adalet için Refah'ta Birleşiyoruz" programında konuştu.

Vatandaşın belini büken ekonomik kriz üzerinden iktidara sert sözlerle yüklenen Erbakan, "Yaşadığı her mağduriyette milletine başvuran bir siyasi partinin, vatandaşının yaşadığı mağduriyetlere göz yumması, görmezden gelmesi asla kabul edilemez" dedi.

CUMHUR İTTİFAKI İLE MUTABAKAT ŞARTINI AÇIKLADI

Programdaki konuşmasında 14 Mayıs seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı ile imzaladıkları mutabakata değinen Erbakan, verdikleri desteğin herhangi bir pazarlık karşılığında olmadığını söyledi. Erbakan, ittifaka destek vermek için milletin maddi ve manevi sıkıntılarının giderilmesini şart olarak ortaya koyduklarını ifade etti.

Erbakan, "Ekonomik, sosyal, dış politika alanında ülkemizin, milletimizin insanlığın faydasına olacak adımları bu mutabakat metnine koyduk. Bunların imzalanmasıyla bu desteği sağladık. Bundan sonra da bu mutabakat metnindeki maddelerin sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bizim kimseye diyet borcumuz yok, bu millete hizmet borcumuz var" ifadelerini kullandı.

"MAĞDURİYETLERE GÖZ YUMMASI KABUL EDİLEMEZ"

Milletin 22 yıl boyunca istediği kadar yetki ve zamanı AKP’ye verdiğini aktaran Erbakan, hiçbir mazeretin ve gerekçenin arkasına sığınmadan milletin taleplerini yerine getirecek adımların atılması gerektiğini anlattı.

Bugün ülkenin çeşitli kesimlerinin yaşadığı mağduriyetlere hükümetin kulak tıkamasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Erbakan, "Yaşadığı her mağduriyette milletine başvuran bir siyasi partinin, vatandaşının yaşadığı mağduriyetlere göz yumması, görmezden gelmesi asla kabul edilemez" diye konuştu.

AKP hükümetlerinin mağduriyetlerin giderilmesi için adımlar attığını, ancak halen giderilmemiş olan sorunlar ve çözüm bekleyen mağduriyetler olduğunu aktaran Erbakan, EYT gibi sorunlar için adım atılırken staj sorununa takılanların mağduriyetlerinin ortaya çıktığını kaydetti.