Cumhur İttifakı'nda şok ayrılık. HÜDA PAR ittifak defterini kapattı

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kartepe ilçesinde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yapıcıoğlu, toplantıda, 31 Mart yerel seçimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Siyasi partilerin ve belediye başkan adaylarının seçim sürecinde kullandıkları dil ve üsluba dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Yapıcıoğlu, halkı birbirine düşüren ve düşmanlaştıran dilin ve üslubun millete zarar vereceğini ifade etti. Ayrıca, kendilerinin siyasette hakaret etmeden devam edeceklerini fakat gerektiğinde cevap vereceklerini söyledi.

Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde katıldıkları Cumhur İttifakı'na 31 Mart Yerel Seçimleri’nde katılmayacaklarını açıkladı.

“BİZ İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ İLE İLGİLİ NOKTAYI KOYDUK, O DEFTERİ KAPATTIK”

Yapıcıoğlu, "Bazı yerlerde şu söylentileri dolaşıyor. Birileri diyor ki "İttifak görüşmeleri noktalandı mı? O kapı kapandı mı? Halen devam ediyor mu? Bazı yerlerde adayların, bazı partilerin kendi adaylarını çekebileceği falan konuşuluyor." Mümkündür. Bazı partiler, bazı yerlerde adaylarını çekip bir yerlere destek verebilirler ama bizim açımızdan, HÜDA PAR açısından, biz ittifak görüşmeleri ile ilgili noktayı koyduk, o defteri kapattık. Çıkardığımız adayları, hepsiyle, inşallah en iyi şekilde bir sonuç almak üzere, sahada birlikte çalışıyoruz ve seçtirmek için elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.