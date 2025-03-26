Cumhur İttifakı'nı çatırdatan iddia!

Kaynak: Haber Merkezi
Cumhur İttifakı'nı çatırdatan iddia!

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkan Vekili seçimlerine ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı paylaştı. Buna göre, tutuklanan İBB Başkanı İmamoğlu'nun yerine seçilen CHP'nin adayı Nuri Aslan'a Cumhur İttifakı'ndan bir Meclis Üyesi'nin oy verdiği ortaya çıktı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkan Vekili seçimlerinde CHP'nin adayı Nuri Aslan Cumhur İttifakı’ndan bir Meclis Üyesi’nin oy verdiğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından sonra görevinden uzaklaştırıldı. Bunun üzerine İBB Meclisi, başkan vekili seçmek için bugün seçime gitti. CHP'nin adayı Nuri Aslan 177 oyla İBB'nin Başkan Vekili oldu. Rakibi Zeynel Abidin Okul ise 125 oy aldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, seçimin ardından yaptığı paylaşımda ise dikkat çeken bir ayrıntıya yer verdi. Çelik, İBB Başkan Vekili seçiminde Cumhur İttifakı'ndan bir Meclis Üyesi'nin CHP'nin adayı Nuri Aslan'a oy verdiğini duyurdu.

"RAMAZAN AYINDA HAK YENMESİNİ İÇİNE SİNDİREMEYEN VİCDANLI İNSAN..."

Çelik, yaptığı paylaşımda şunları söyledi, paylaşımı şöyle:

"Bugün yapılan İBB Başkan Vekilliği seçiminde birlik içerisinde Nuri Aslan’a oy veren 174 CHP, 2 bağımsız meclis üyesine teşekkür ederim.

Ayrıca Ramazan Ayında hak yenmesini içine sindiremeyen ve 1 kişi de olsa içlerinde vicdanlı insanların da olduğunu kanıtlayan Cumhur İttifakı Meclis Üyesi’ne de teşekkür ederim."

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