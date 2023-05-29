Cumhur İttifakı’nı karıştıran Saray paylaşımı

Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saray’da yaptığı balkon konuşmasının ardından Cumhur İttifakı ortaklarını da sahneye çağırdı.

Liderlerin haricinde Sinan Oğan’ın da davet edildiği sahneye HÜDA PAR, MHP, BBP, DSP, Yeniden Refah Partisi liderleri tek tek sahneye gelip el ele tutuştu.

CUMHUR İTTİFAKINI KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın Saray’da sahneye davet edildiği anları paylaşan YRP Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner “Milli Görüş Lideri 5 yıl sonra devralacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde” ifadelerini kullandı.

Güner’in paylaşımına AKP’liler sosyal medyada tepki gösterdi. AKP çevrelerinde büyük tepki toplayan paylaşım ittifakın diğer üyeleri tarafından da sert bir şekilde eleştirildi.

Gazeteci Erem Şentürk, söz konusu paylaşımı alıntılayarak, "Hadsiz, şımarık ve tehlikeli oluşumlar bunlar" dedi.

SİLMEK ZORUNDA KALDI

YRP Gençlik Kolları Başkanı Güner daha sonra paylaşımını sildi.

İşte o paylaşım: