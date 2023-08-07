Cumhur İttifakı'nın kalesi Aksaray'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım iptal edildi

Aksaray Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Veysel Öztürk, alınan kararla 15 Ekim 2023 tarihinden itibaren 65 yaş üstü vatandaşların minibüs ve otobüslerde ücretsiz taşınmasının son bulacağını açıkladı.

Aksaray Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Veysel Öztürk yaptığı açıklamada, Türkiye Şoförler ve Otobüsçüler Federasyonu ve Türkiye Tüm Özel Halk Otobüsler Derneği’nin de katılımıyla 65 yaş ve üstü vatandaşların ücretsiz taşınması uygulaması için 15 Ekim tarihinden itibaren bir düzenleme kararı alındığını söyledi.

Öztürk, alınan karar çerçevesinde otobüslerde ücretsiz olarak taşınan 65 yaş üstü vatandaşların artık ücretsiz taşımayı kullanamayacaklarını belirterek, “15 Ekim 2023 tarihinden sonra bu vatandaşlarımızın artık ücretsiz binişe son veriyoruz. Şehit yakınları, gaziler, polisler, engelliler ve basın mensupları dışında, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için ücretsiz taşıma hizmeti sona erecek” diye konuştu.

DEVLETİN YAŞLILAR İÇİN VERDİĞİ DESTEK YETERLİ DEĞİL

Veysel Öztürk, devletin 65 yaş üstü vatandaşlar için verdiği 1700 TL maddi desteğin yeterli olmaması nedeniyle böyle bir karar alındığını ifade etti.

DAHA ÖNCE DE BURDUR'DA KALDIRILMIŞTI

3 Ağustos tarihinde benzer bir karara imza atan Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, yaptığı yazılı açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşlar için ücretsiz binişlerin sona ermesi yönünde karar aldıklarını duyurmuştu.