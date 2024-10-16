Cumhurbaşkanı adayı anketinde sürpriz sonuç. Seçmen seçimini yaptı

HBS Araştırma şirketi, abonelerine özel gerçekleştirdiği anketin sonucunu kamuoyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanı adayının sorulduğu anket seçmenlere yüz yüze gerçekleştirildi.

Anket araştırmasına göre, Antalyalı vatandaşların Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istedikleri isim Mansur Yavaş oldu. Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek isteyenlerin oranı yüzde 33,8.

ANTALYALI SEÇMEN ANKETTE MANSUR YAVAŞ DEDİ!

Mansur Yavaş, CHP'nin adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Yavaş bir önceki seçimlerde yüzde 60.43 oranında oy aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden aday olarak görmek isteyen seçmenlerin oranı ise yüzde 29,6. olarak ölçüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek isteyen seçmenlerin oranı ise yüzde 25,2 olarak ortaya çıktı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olarak İBB Adayı olan İmamoğlu yüzde 51,14 oranında oy alarak ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Diğer adaylar. Yüzde 5,4

Kararsızlar: Yüzde 6.