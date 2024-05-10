Cumhurbaşkanı adayına ilginç komplo

Litvanya cumhurbaşkanı adayı Giedrimas Jeglinskas bugün başına gelen ilginç bir konu hakkında kamuoyuna bilgilendirmede bulundu. Yaptığı açıklamada "Muhalif Rus portalı Meduza tarafından bir röportaj için davet aldım. Davete icabet ettim. Muhabir bana karşı çok samimi davrandı. Uzunca bir söyleşi gerçekleştirdik. Fakat röportaj Meduza'da yayınlanmadı. Bir süre sonra kendimi Belarus propaganda kanalı 1. Kanal'de konuşurken gördüm" dedi.

Röportajda söylediklerinde kendisini zora sokan bir ifadenin geçmediğinin altını çizen Jeglinskas "Tüm meslektaşlarıma tavsiyem, muhalif kanallara bile konuşurken dikkatli olun. Sonra başınıza böyle şeyler gelebiliyor. Kime güceneceğimizi şaşırdık" dedi.

Jeglinskas, röportajının Belarus kanalında dönmesinin ardından Moskova merkezli Delfi yayın kurulu Meduza'nın genel yayın yönetmeni Ivan Kolpakov ile temasa geçtiğini söyledi. Yaşadıklarını Kolpakov'a anlatan Jeglinskas, kanalın kendisine davette bulunmadığını öğrenince şok oldu. Jeglinskas "Sözlerimde onların işine yarayacak hiçbir şey yoktu. Neden böyle bir şey yaptılar ben de anlamadım" diye konuştu.