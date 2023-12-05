Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral Atatürk'ü hatırlatan Cem Davran'ı hedef aldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Atatürk'ü hatırlatan konuşması sonrası törenin sunucusu Cem Davran'ı hedef aldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral Atatürk'ü hatırlatan Cem Davran'ı hedef aldı

Altın Kelebek Ödülleri'nin 49’uncusu dün akşam düzenlendi. Düzenlenen gecede ödüller sahiplerini bulurken, töreni, Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu. Törene, Davran'ın konuşması damgasını vurdu.

"Es geçenler var ama ben es geçmeyeceğim" diyen sunucu Davran, Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutladı. Davran, "Bu Cumhuriyet’i ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun silah arkadaşlarına borçluyuz" ifadelerini kullandı.

Davran'ın bu konuşmasının ardından salonda bulunanlar alkış tufanı yarattı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, Cem Davran'ın ödül konuşması sonrası salondaki alkışla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Saral, yaptığı paylaşımda "Bu alkışlayanlar şey değil mi, Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek "Atatürk" dizisini yayınlamadan yayından kaldırmasına ses çıkaramayanlar! Sırf Müslüman oldukları için hemen yanı başlarında yaşanan vahşete sessiz kalıp, ancak sonucu kendine dokunmayacak kadar duruş sahibi olanlar!" ifadelerini kullandı.

55-001.jpg

Öne Çıkanlar
Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka fon davasının nereye varacağını açıkladı. 'Fatih Terim ne yapacak duydum' dedi
Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka fon davasının nereye varacağını açıkladı. 'Fatih Terim ne yapacak duydum' dedi
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü önemi nedir?
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü önemi nedir?
Kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk ne zaman elde etti? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir?
Kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk ne zaman elde etti? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Denizcilikte telsiz kanalları hangileridir?
Denizcilikte telsiz kanalları hangileridir?
Son Haberler
Merapi Yanardağı'ndaki patlamalarda ölen dağcıların sayısı 22'ye yükseldi Dünya
Merapi Yanardağı'ndaki patlamalarda ölen dağcıların sayısı 22'ye yükseldi
A Milli Takımımızın Gürcistan maçı ilk 11'i belli oldu Spor
A Milli Takımımızın Gürcistan maçı ilk 11'i belli oldu
Elektrik kontağı yüzünden çıkan yangın evi kül etti Gündem
Elektrik kontağı yüzünden çıkan yangın evi kül etti
Sevil Uyar’dan müjdeli haber geldi Magazin
Sevil Uyar’dan müjdeli haber geldi
YÖK'ten ‘Adalet’ ve ‘Hukuk Büro Yönetimi’ ön lisans programları kararı Gündem
YÖK'ten ‘Adalet’ ve ‘Hukuk Büro Yönetimi’ ön lisans programları kararı
Bitcoin dünyanın en değerli 12. varlığı Gündem
Bitcoin dünyanın en değerli 12. varlığı
İran'dan kaçak akaryakıt operasyonu Dünya
İran'dan kaçak akaryakıt operasyonu