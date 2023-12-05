Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral Atatürk'ü hatırlatan Cem Davran'ı hedef aldı

Altın Kelebek Ödülleri'nin 49’uncusu dün akşam düzenlendi. Düzenlenen gecede ödüller sahiplerini bulurken, töreni, Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu. Törene, Davran'ın konuşması damgasını vurdu.

"Es geçenler var ama ben es geçmeyeceğim" diyen sunucu Davran, Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutladı. Davran, "Bu Cumhuriyet’i ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun silah arkadaşlarına borçluyuz" ifadelerini kullandı.

Davran'ın bu konuşmasının ardından salonda bulunanlar alkış tufanı yarattı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, Cem Davran'ın ödül konuşması sonrası salondaki alkışla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Saral, yaptığı paylaşımda "Bu alkışlayanlar şey değil mi, Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek "Atatürk" dizisini yayınlamadan yayından kaldırmasına ses çıkaramayanlar! Sırf Müslüman oldukları için hemen yanı başlarında yaşanan vahşete sessiz kalıp, ancak sonucu kendine dokunmayacak kadar duruş sahibi olanlar!" ifadelerini kullandı.