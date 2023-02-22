﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, 248'inci saatte enkazdan kurtarılan Aleyna'yı hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Kayabaşı Mahallesi'ndeki Atabey Apartmanı'nın enkazından 248'inci saatte çıkarılan Aleyna Ölmez ile bölgeden getirilen Hülyasu Kısa (16), Zeynep Küçükler (9), Miraç Eren Döner (7), Feyza Nur Yakar (8) ve Ayça Çepni'yi (10) tedavi gördükleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ziyaret etti.

Erdoğan, depremzedelerin sağlık durumu hakkında Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Başhekim Prof. Dr. Tanıl Kendirli ile Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Kalem'den bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, enkazdan yaralı çıkarılan hastalar ve yakınları ile görüşüp, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Erdoğan, yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.

Hastane bahçesinde bulunan çocuklara Cumhurbaşkanlığı görevlileri tarafından hediyeler dağıtıldı.

ETLİK ŞEHİR HASTANESİ'NDEKİ YARALILARA ZİYARET



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde yaralanarak Ankara'ya getirilen ve Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.

Erdoğan, Adıyaman'da enkazdan çıkarılan 19 yaşındaki Songül Aksu ve Hatay'da depremin 3'üncü günü enkazdan çıkarılan 14 yaşındaki İnci Aşit'e 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu, yakınlarıyla görüştü.

Erdoğan, depremzedelerin sağlık durumu hakkında doktorlarından da bilgi aldı.

ALEYNA ÖLMEZ: VAZGEÇMEK İSTEMEDİM



Kahramanmaraş'taki depremin 248'inci saatinde enkazdan yaralı olarak kurtarılan Aleyna Ölmez (17), tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, deprem sonrası yaşadıklarını anlattı. Ölmez, "Çok zorlu bir süreçti ama mücadele ettim, uğraştım. Vazgeçmek istemedim. Herkes çok destek çıktı ve yardımcı oldu. Her şey için çok teşekkür ederim. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da ziyarete geldi. Çok güzel bir histi, iyi ve gururlu hissettim. Destek çıkılması iyi hissettiriyor" ifadelerini kullandı.



SEVİNÇ VE HÜZÜN BİR ARADA



Aleyna Ölmez'in teyzesi Güler Duman, sevinci ve hüznü ayna yaşadıklarını belirterek, "Çok şükür biz de çok mutluyuz. Sevinci ve hüznü aynı anda yaşıyoruz. Allah ömrünü uzun etsin. İlgilenen herkese ve ziyarete gelen Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. Allah dua eden herkesten razı olsun" dedi.