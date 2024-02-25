Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana’da konuştu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana Mitingi'nde açıklamalar yaptı. "Adana bugün bir başka güzel. Adana'yı Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun lokomotif şehri olarak görüyoruz. Adana'nın yoldaşlığıyla iftihar duyuyoruz.” İfadelerini kaydeden Erdoğan, Adana’nın Cumhur İttifakı’na verdiği destekle bir tarih yazacağını söyledi.

"PARTİ İÇİNDEKİ KAVGALARINDAN BAŞLARINI KALDIRACAK FIRSAT BULAMIYORLAR"

CHP başta olmak üzere, muhalefet partilerinin içlerindeki tartışmalardan başlarını kaldıramadıklarını ileten Erdoğan, “Bunların ülkenin herhangi bir derdiyle gerçekten dertlenmediklerini görüyoruz. Şehirlerimizin sıkıntılarını çözecek bir projelerini duydunuz mu? Uluslararası meselelerde ilkeli bir duruşlarını gördünüz mü?” dedi.

Erdoğan, “Şaibeli pazarlılarla seçim kazanma peşinde koşuyorlar. Seçimde umduklarını bulamayınca adaylarına yüklenip kendilerini temize çıkardılar. Başkanlarını partiden öyle bir attılar ki neredeyse kedi Şero'yu bile partiden içeri sokmayacaklar.” İfadelerini kaydetti ve ana muhalefetin tek derdinin koltuk olduğunu öne sürdü.

"ARTAN İTİBARIMIZIN GERİSİNDE GÜÇLÜ BİR SAVUNMA SANAYİİ VAR"

“Vesayet güçlerinden envai çeşit terör örgütlerine kadar hepsini dize getirdik.” İfadesini kaydeden Erdoğan, “Uluslararası arenada devletimizin çıkarlarını milletimizin onurunu kararlılıkla savunuyoruz. Türkiye küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Libya'da biz varız, Karabağ'da biz varız. Dış politikada artan itibarımızın gerisinde güçlü bir savunma sanayii var.” dedi.