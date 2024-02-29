Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da

Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1-3 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu sebebiyle Antalya'ya geldi.

Antalya Havalimanında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Hilmi Durgun ve il protokolü tarafından karşılandı.

aw152548-01.jpgCumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanlığının inisiyatifiyle gerçekleşecek Antalya Diplomasi Forumunun bu sene üçüncüsü gerçekleştiriliyor.

Antalya Diplomasi Forumunda toplam 148 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, bakanları, diplomatları, iş insanları, akademisyenleri ile düşünce kuruluşları, gençlik ve medya temsilcileri geniş kapsamlı görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya gelecek.

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