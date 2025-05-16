Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gitti

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere Arnavutluk'a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçakla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden İstanbul Valisi Davut Gül ve AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir uğurladı.

ÇOK SAYIDA İSİM EŞLİK EDİYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Tiran’a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret kapsamında, "Yeni Bir Dünyada Yeni Avrupa: Birlik-İşbirliği- Ortak Eylem" temasıyla, Arnavutluk'un ev sahipliğinde yapılacak zirvenin Ana Oturumu'na hitap etmesi bekleniyor.

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