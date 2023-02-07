﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan ve Karamollaoğlu ile görüştü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili vuran 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Depremin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmede bulunuldu. (İHA)