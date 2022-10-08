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  • Erdoğan Balıkesir'de konuştu: Bu kardeşiniz başta olduğu sürece faiz her ay inecek

Erdoğan Balıkesir'de konuştu: Bu kardeşiniz başta olduğu sürece faiz her ay inecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de konuştu. Erdoğan, faizle ilgili düşüncelerini de yineledi.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 17:36
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'de konuştu: Bu kardeşiniz başta olduğu sürece faiz her ay inecek

Erdoğan Balıkesir'de konuştu: Bu kardeşiniz başta olduğu sürece faiz her ay inecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuva-yı Milliye Meydanı'nda düzenlenen "Balıkesir OSB, Çamlık Millet Bahçesi, Ardıçtepe Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde konuştu. Erdoğan, faizle ilgili de aynı tutumunu sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Küresel ekonominin tüm önemli kurumları ve aktörleri, bizim uyguladığımız ekonomi programını teyit ve tavsiye eden açıklamalar yapmaya başladı.

İnsanlarımızın refah düzeylerinde yaşanan kayıpları, en iyi biz biliyoruz. Bunu telafi edecek tedbirleri de yine biz alıyoruz.

Birileri bu puslu havayı fırsat bilerek hak ettiğinin çok ötesinde kazançlar sağlama hatta devleti ve milleti soyma peşine düşüyor.

15 seçimdir, seçim kazanamayan bu Bay Kemal'e benim milletim inanmadığı için bu yolu açmıyor. Bundan sonra da Allah'ın izniyle açmayacak.

Ülkemiz için kalıcı bir tehdit ve telafisi zor bir yıkım haline dönüşecek hiç bir adımı atmayacağız, attırmayacağız. Şimdi sadece fiyatlardaki dalgalanma ile mücadele ediyor insanlarımızın gelirlerini yeni fiyat seviyesine göre yükseltmeye çalışıyoruz. Çünkü sorunumuz devletin batması değil fiyatların dalgalanmasıdır. Bu basit gerçeği göremeyen sözde iktisatçılar hala faiz lafı gevelemeye devamede dursun. Biz kendi işimize bakarak üretimi ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz. Şimdi burdan sesleniyorum, ekranları başında bizi izleyen milletim iyi dinlesin, bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin."

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AKM
8.10.2022 17:45
o masalı yusufa anlat seçimlere kadar masala devam, gideceksin ve 84 milyon kurtulacak sende yalan konuşmaktan kurtulursun en azında yarın ne yalan söylerim diye düşünmezsin  
 
Bunlar önemsiz şeyler
8.10.2022 17:43
En önemli şey baş örtüsü ...  
 
Mehmet Kurdoğlu
8.10.2022 17:39
Bugüne kadar faizlerin yukarı çıkmasına müdahale edememişsek şimdi ne oldu da faizi her ay iindiriyoruz  
 
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