AKP’den flaş KYK borcu açıklaması. Faizler siliniyor mu

Mustafa Elitaş, Meclis Başkanlığı'na sunacakları ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun" teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Elitaş'ın açıklamasından öne çıkan satır başları şöyle:

KYK BORÇLARI

Öğrenim kredisi konusunda önemli bir adım atılıyor. Yaklaşık 1 milyon 392 bin kişi kredi almış. Tüfe ile birlikte sürekli yükseltiyoruz. İki yıl erteleme süresi vardı. Bu toplam 27.6 milyar liraya ulaşmış. Yaptığımız düzenlemeyle bütün faizlerini siliyoruz, ana paraya dönüyoruz. Bundan sonra öğrenci kredileri hiçbir enflasyon ya da faiz artışa tabi olmayacak.

Üst üste 3 kere erteleme imkanı olacak. Toplam borcuna yüzde 10'u geçmemek üzere TÜFE oranın göre faiz eklenecek.

2 BİN LİRA ALTI İCRA BORÇLARI SİLİNECEK



İcra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacakların da tasfiye edileceğini söyleyen Elitaş, GSM, doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketleri, alacaklarının, 2 bin liranın altında olan kısımlarını sildikleri takdirde doğrudan doğruya bütün takiplerin ortadan kalkacağını belirtti. Elitaş, bu kapsamda 5 milyon kişiyi ilgilendiren 9 milyon dosyanın bulunduğunu, toplam bedelinin 20 milyar lirayı bulduğunu kaydetti.



SOKAK KISITLAMASI VE MASKE CEZASINA AF



Maske ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşlara toplam 2,7 milyar lira ceza yazıldığını aktaran Elitaş, kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında bu yasakları ihlal edenlere yazılan söz konusu alacaklardan vazgeçileceğini söyledi.



TIP VE DİŞ HEKİMDE SON SINIFA ASGARİ ÜCRET



Üniversitelerin tıp fakültelerinin son sınıfında bulunan öğrenciler ile diş hekimliği fakültelerinin dördüncü yılını tamamlayıp beşinci yılına geçen öğrencilere, asgari ücret tutarında ödeme yapıldığını hatırlatan Elitaş, bunun yalnızca devlet üniversitelerini değil tüm üniversiteleri kapsayacağını vurguladı.



YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞINA DÜZENLEME



Mustafa Elitaş, düzenlemeyle, 65 yaşını dolduran yoksul yaşlılar ile engellilere bağlanan yaşlı ve engelli aylıklarına yönelik ödemeler gerçekleştikten sonra kişilerin ölüm, gelir değişikliği, engel durumu değişikliği gibi nedenlerle durumunda değişiklik olduğunun tespit edilmesi halinde yapılan yersiz ödemelerden kaynaklı alacak ve bunların ferilerinin terkin edileceğini belirtti.



Sosyal Güvenlik Kurumu'nun taşınmazlarının elektronik ortamda ihaleye çıkılarak satılmasına imkan veren düzenleme yapılacağını dile getiren Elitaş, "Yurt dışında yaşayan vatandaşların, Türkiye'ye araçla geldiğinde bu aracı iki yıl içinde yurt dışına çıkmamak kaydıyla kullanma hakkı vardı. Aracını Türkiye'ye bırakıp yurt dışına çıkış yaptıklarında onlara ceza veriliyordu. Bu cezalarda af yoluna gidiyoruz" dedi.



VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNE DEVREDİLEN BORCA TASFİYE



Varlık yönetim şirketlerine devredilen 2 bin 500 liranın altındaki alacakların tasfiye edileceğini anlatan Elitaş, "Bu düzenleme 892 bin 866 kişiyi ilgilendiriyor. 2500 liraya kadar olan kısmı iki katına kadar artırmaya Maliye Bakanlığı yetkili. Sayın Bakan artırırsa vatandaşlar varlık yönetimi şirketlerindeki 5000 lira ve altındaki borcundan kurtulmuş olacak" bilgisini verdi.

KKM UYGULAMASINA 1 YIL UZATMA



Teklifle, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasını 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacağını bildiren Elitaş, sıfır ikincil el taşıtlarda 6000 kilometre veya 6 ay süreyle satmama şartına uymayan oto galerilere verilen 8 bin 500 lira para cezasının alt limitinin ise 10 bin, üst limitin 300 bin liraya çıkarılacağını açıkladı.



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Elitaş, "Öğrenim ve katkı kredisi borçlarıyla ilgili faiz silinecek, ana paranın ödenmesiyle ilgili bir ödeme planı var mı?" sorusu üzerine, "Ödeme planı zaten var, bu kapsamda ödenecek. Faizli kısmı nasıl ödeniyorsa faizsiz kısmı da aynı şekilde ödenmeye devam edilecek" dedi.

NE ZAMAN GÖRÜŞÜLECEK?



Düzenleme, gelecek hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelere başlanacak.