Dolar yeniden ateş aldı

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışının devam edeceğine ilişkin mesajlarının ardından küresel piyasalarda doların güçlenmesiyle birlikte yurtiçinde de yükselişini hızlandıran dolar, gece 19 lira sınırını aşarak tarihi zirveye tırmandı. Gece 19.17 seviyesine ulaşan dolar, güne 18,57 TL ile başladı. Dolar saat 13:00 itibarıyla %0,02 artışla 18,58 liradan işlem görüyor.

Doları kuru, dün en düşük 18,54 TL, en yüksek 18,67 TL seviyelerini gördükten sonra günü 18,58 TL seviyesinde kapatmıştı.

DÜNYA GENELİNDE ENFLASYONİST BASKILAR SÜRECEK

Dünya genelinde enflasyonist baskıların süreceğine işaret eden gelişmeler mevcudiyetini korurken, merkez bankalarının agresif adımlarının resesyon riskini artırdığına dair endişeler de giderek güçleniyor. Bu durum haftaya umutla başlayan pay piyasalarında dalgalanmalara neden olurken, beklentilerin şekillenmesi açısından açıklanan veriler yakından takip ediliyor.

Fed’in para politikasını belirleme konusunda enflasyonla birlikte en fazla dikkate aldığı verilerin önemli bir kısmı da bugün yayımlanacak. Bu kapsamda eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinden Bankanın agresif adımlarının iş gücü piyasasında soğumaya yol açıp açmadığına dair sinyaller alınacak. Söz konusu verilere dair beklentiler, tarım dışı istihdam artışının 315 binden 250 bin seviyelerine gerileyeceğine, işsizlik oranının yüzde 3,7'de sabit kalacağını gösteriyor.

Veri öncesi para piyasası fiyatlamalarında, Fed'in kasım ve aralık aylarında politika faizini 75 baz puan artırmasına sırasıyla yüzde 75,9 ve yüzde 68,3 ile daha yüksek ihtimal veriliyor.