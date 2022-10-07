7 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Dolar yeniden ateş aldı

Küresel piyasalarda doların güçlenmesiyle birlikte yükselişini hızlandıran dolar, gece yaşanan sıçrama ile 19 lira sınırını geçti ve tarihi zirvesini yeniledi. Dolar saat 12:29 itibarıyla 18,58 liradan işlem görüyor.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 13:03
Takip Et

19 lirayı aşmıştı. Dolar yeniden ateş aldı!

Dolar yeniden ateş aldı
+
Aa
-

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışının devam edeceğine ilişkin mesajlarının ardından küresel piyasalarda doların güçlenmesiyle birlikte yurtiçinde de yükselişini hızlandıran dolar, gece 19 lira sınırını aşarak tarihi zirveye tırmandı. Gece 19.17  seviyesine ulaşan dolar, güne 18,57 TL ile başladı. Dolar saat 13:00 itibarıyla %0,02 artışla 18,58 liradan işlem görüyor.

Doları kuru, dün en düşük 18,54 TL, en yüksek 18,67  TL seviyelerini gördükten sonra günü 18,58 TL seviyesinde kapatmıştı.

DÜNYA GENELİNDE ENFLASYONİST BASKILAR SÜRECEK

Dünya genelinde enflasyonist baskıların süreceğine işaret eden gelişmeler mevcudiyetini korurken, merkez bankalarının agresif adımlarının resesyon riskini artırdığına dair endişeler de giderek güçleniyor. Bu durum haftaya umutla başlayan pay piyasalarında dalgalanmalara neden olurken, beklentilerin şekillenmesi açısından açıklanan veriler yakından takip ediliyor.

Fed’in para politikasını belirleme konusunda enflasyonla birlikte en fazla dikkate aldığı verilerin önemli bir kısmı da bugün yayımlanacak. Bu kapsamda eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinden Bankanın agresif adımlarının iş gücü piyasasında soğumaya yol açıp açmadığına dair sinyaller alınacak. Söz konusu verilere dair beklentiler, tarım dışı istihdam artışının 315 binden 250 bin seviyelerine gerileyeceğine, işsizlik oranının yüzde 3,7'de sabit kalacağını gösteriyor.

Veri öncesi para piyasası fiyatlamalarında, Fed'in kasım ve aralık aylarında politika faizini 75 baz puan artırmasına sırasıyla yüzde 75,9 ve yüzde 68,3 ile daha yüksek ihtimal veriliyor.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
1
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
2
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
3
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
4
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
5
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
6
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
7
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
﻿Erzurum Palandöken’de icradan satılık tarla
﻿Erzurum Palandöken’de icradan satılık tarla
﻿Erzurum Palandöken’de icradan satılık tarla
﻿Ukrayna'dan tahıl yüklü 4 gemi daha yola çıktı
﻿Ukrayna'dan tahıl yüklü 4 gemi daha yola çıktı
﻿Ukrayna'dan tahıl yüklü 4 gemi daha yola çıktı
﻿Kayseri Felahiye İmar işçi alacak
﻿Kayseri Felahiye İmar işçi alacak
﻿Kayseri Felahiye İmar işçi alacak
﻿Kumluca’da belediye işçileri greve başladı
﻿Kumluca’da belediye işçileri greve başladı
﻿Kumluca’da belediye işçileri greve başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.